Москва, 30 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Запад хочет видеть Россию своей колонией, ему не нужна свободная страна. Об этом 30 сентября в ходе обращения в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Западу критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США.

«Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не даёт покоя, что есть такая великая страна. Запад пытается сделать всё, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить свою грабительскую политику», — отметил российский лидер.

По его словам, «Запад хочет видеть Россию «колонией, несвободным обществом».