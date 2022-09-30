Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от гриппа привиты 1 226 499 человек, что составляет 22,78% населения города, сообщил 30 сентября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

По его словам, особое внимание при иммунизации уделяется лицам с хроническими заболеваниями. Всего привито 308 771 таких граждан — 40,19% от числа состоящих на учете. Среди них страдающих сахарным диабетом — 61 324 человека, хронической ишемической болезнью сердца — 100 225 человек, хронической обструктивной болезнью легких — 18 421 человек, ВИЧ-инфицированные – 6 505 человек.

«В 15 районах города была организована работа 40 передвижных прививочных пунктов, в которых за неделю было привито 16 720 человек. Всего в передвижных пунктах привито 112 689 человек. Наибольший охват прививками в Выборгском и Фрунзенском районах, где соответственно привиты 42 027 и 21 207 человек», — указали в комздраве.

Напомним, что в 2022 году в Петербурге запланировано привить 3 240 000 человек, что составляет 60% от населения города, на данный момент в городе вакцинировалось 1 226 499 человек.

Добавим, что Минздравом РФ разрешена одновременная вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. Она особенно рекомендуется лицам старше 60 лет, так как они имеют высокие риски тяжелого течения заболевания.