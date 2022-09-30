Москва, 30 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Западные страны хотят видеть Россию колонией, заявил 30 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия, поэтому они и покушаются на наших философов», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что киевский режим должен с уважением относиться к выбору Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

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