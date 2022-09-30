Москва, , 15:42 — REGNUM В РФ не стоит ждать явного снижения инфляции к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Традиционно летние месяцы тормозят темпы инфляции по причине наполнения продовольственного рынка сезонными товарами, — сказала экономист. — Тем не менее не стоит ждать явного снижения уровня инфляции к концу года. Очевидно, что информационный фон сегодня является выраженным проинфляционным фактором. Проблемы в логистике до сих пор ведут к удорожанию продукции для конечного потребителя. К тому же впереди осенне-зимний период, который требует дополнительных затрат на обеспечение бесперебойного производственного процесса. Но в целом в годовом соотношении целевые значения инфляции от ЦБ РФ не будут превышены и останутся на уровне 13-15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в РФ по состоянию на 26 сентября замедлилась до 13,71%.

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