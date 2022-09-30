Москва, 30 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В РФ не стоит ждать явного снижения инфляции к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Традиционно летние месяцы тормозят темпы инфляции по причине наполнения продовольственного рынка сезонными товарами, — сказала экономист. — Тем не менее не стоит ждать явного снижения уровня инфляции к концу года. Очевидно, что информационный фон сегодня является выраженным проинфляционным фактором. Проблемы в логистике до сих пор ведут к удорожанию продукции для конечного потребителя. К тому же впереди осенне-зимний период, который требует дополнительных затрат на обеспечение бесперебойного производственного процесса. Но в целом в годовом соотношении целевые значения инфляции от ЦБ РФ не будут превышены и останутся на уровне 13-15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в РФ по состоянию на 26 сентября замедлилась до 13,71%.