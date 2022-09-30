Москва, , 15:42 — REGNUM Россия заняла достойное место в мире вопреки воле западных стран, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после распада СССР Запад решил, «что мы всегда будем мириться с его диктатом, а Россия развалится сама по себе».

«Но Россия возродилась, окрепла и вновь заняла достойное место в мире. Запад всегда мечтал раздробить Россию и стравить между собой её народы», — сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.