Москва, 30 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Россия заняла достойное место в мире вопреки воле западных стран, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, после распада СССР Запад решил, «что мы всегда будем мириться с его диктатом, а Россия развалится сама по себе».

«Но Россия возродилась, окрепла и вновь заняла достойное место в мире. Запад всегда мечтал раздробить Россию и стравить между собой её народы», — сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.