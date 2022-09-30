Москва, , 15:41 — REGNUM В настоящее время российский бизнес не может делать прогнозы не только на год, но даже на месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные Росстата о сокращении в РФ доли прибыльных организаций.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что в России снижается количество прибыльных предприятий, — это очевидная ситуация. Сейчас причин для прибыли почти нет ни у кого. Даже строительство, которое было в очень хорошей прибыли в 2020–2021 годах, ушло в сильный минус, — констатировал Головченко. — Так что пока даже искать прибыльные сегменты — это слишком наивно. Яркий маркер — рестораны и кафе. Посещаемость их за последние 10 дней упала на 40%, отмечают владельцы бизнеса. Сейчас предприниматель не может делать сколько-нибудь реальные прогнозы на месяц, не то что на несколько лет. Поэтому самая лучшая стратегия для бизнеса сейчас — взять паузу. Отсутствие прибыльных ниш — это очень рисковая ситуация для нашей экономики».

По его словам, бизнес в России может падать из-за слишком большой неопределенности.

«Кроме того, он уже перемещается в другие страны (Грузия, Казахстан, Армения), экономики которых резко начали расти в 2022 году. На этом соседние государства могут совершить прорыв во всех сферах экономики», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля прибыльных организаций в РФ за январь–июль 2022 года сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению с 2021 годом.

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