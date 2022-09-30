Путин: именно Запад растоптал принцип нерушимости границ
Москва, 30 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Именно Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному определению решает, кто имеет право, а кто нет. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии подписания договоров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.
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Владимир Путин
«Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Никакого морального права давать оценки этому выбору у Запада нет и не было никогда», — подчеркнул Путин.
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