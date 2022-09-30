Оренбург, , 15:40 — REGNUM В Оренбурге к административной ответственности привлечён организатор выставки, на которой был представлен краснокнижный филин. Об этом 30 сентября сообщили в областной прокуратуре.

Штраф Uriston.com

Выставку животных развернули в торговом центре. На ней присутствовал филин, который в соответствии с положениями законодательства относится к категории редких птиц и является уязвимым видом. Разрешительные документы на содержание и перевозку птицы на выставке отсутствовали. Организатор не получил разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В отношении генерального директора организации возбудили административное дело. Он оштрафован на 15 тыс. рублей. Прокуратура потребовала устранить причины и условия, способствующие совершению правонарушения.