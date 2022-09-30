Москва, , 15:39 — REGNUM Киевский режим должен с уважением относиться к выбору Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского государства подчеркнул, что выбор в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне Москва обсуждать не будет — народ сделал выбор, Россия его не предаст.

«Люди, живущие в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне, становятся нашими гражданами навсегда», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что Россия будет защищать землю всеми имеющимися способами.