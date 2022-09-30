Путин призвал Киев к переговорам
Москва, 30 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал Киев к проведению переговоров, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Владимир Путин
Путин отметил, что выбор народа на этих переговорах обсуждаться не будет, поскольку он уже сделан.
«Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», — сказал Путин.
Он также призвал киевские власти остановить огонь и войну.