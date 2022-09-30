Москва, 30 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал Киев к проведению переговоров, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Путин отметил, что выбор народа на этих переговорах обсуждаться не будет, поскольку он уже сделан.

«Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», — сказал Путин.

Он также призвал киевские власти остановить огонь и войну.