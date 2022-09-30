Москва, , 15:38 — REGNUM Система скоринга как МФО, так и «традиционных» банков становится всё более жесткой по отношению к клиентам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные о том, что российские микрокредитные организации зафиксировали снижение спроса на займы.

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«Спрос на займы в МФО падает закономерно. И причины здесь надо искать на стороне как заемщиков, так и самих кредитных организаций, — сказал Ковригин. — Во-первых, изменились модели потребительского поведения. На фоне геополитической и экономической нестабильности и непредсказуемости потенциальные заемщики стали реже обращаться за займами. Потребители чаще отказываются от приобретения товаров длительного пользования. Тенденцию уменьшения спроса на займы в годовом выражении отмечают и банки».

По его словам, жители РФ чаще стараются «дожить до зарплаты» без внешней поддержки, опасаясь потери работы и дохода и сползания в долговую яму.

«Во-вторых, сами МФО заметно повысили требования к потенциальным заёмщикам. Принятые законы об отсрочке платежей по кредитам и займам для мобилизованных заметно повысили риски для кредиторов. Система скоринга как МФО, так и традиционных банков изменяется в сторону большей жёсткости к клиентам, — сказал Ковригин. — Проценты по займам, несмотря на снижение ключевой ставки, не спешат уменьшаться в той же пропорции. В эти проценты стали чаще закладывать риск невыплат и отсрочек. Указанная тенденция имеет, скорее всего, долгосрочный тренд, и спрос на займы будет продолжать падать и далее — как минимум ближайший год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что российские банки резко стали отказывать в выдаче даже одобренных займов.