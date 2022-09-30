Москва, , 15:38 — REGNUM Россия будет обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии подписания договоров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Путин.

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