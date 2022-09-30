Кишинёв, 30 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Нет оснований опасаться, что 1 октября прекратятся поставки газа из России в Молдавию. Об этом 30 сентября заявил журналистам глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

«С завтрашнего дня мы работаем, как и сейчас, на основании действующего контракта. Есть подтверждённые объёмы до границы. Сейчас мы ведём переговоры с Газпромом о дополнительных объёмах, необходимых на октябрь», — сказал Чебан.

Он подчеркнул, что российская сторона не направляла никаких уведомлений о том, что планируется остановить поставки газа. Ранее Чебан сообщил, что «Молдовагаз» при помощи правительства республики полностью рассчиталась с Газпромом за сентябрь.

Стоит отметить, что в последние дни о возможном прекращении поставок газа из России заявляли президент Молдавии Майя Санду и другие представители руководства страны. Основанием для этого является то, что молдавская сторона второй раз срывает сроки по проведению аудита исторического долга за газ, который обязалась провести до 1 мая 2022 года.