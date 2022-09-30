Москва, 30 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Зафиксированное в РФ замедление темпов инфляции в первую очередь связано с сокращением потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующие данные Минэкономразвития РФ.

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«Замедление темпов инфляции в первую очередь связано с сокращением потребительского спроса, — сказал Сафонов. — По данным Росстата, в июле оборот розничной торговли сократился на 8,8% по отношению к 2021 году. Пока видимых изменений на этом направлении нет. Например, по данным «Ромир», в период с 19 по 25 сентября средние недельные расходы жителей РФ снизились по сравнению с предшествующей неделей на 3,6%. На снижение инфляции также влияет курс рубля, который обеспечивает сохранение цен на импортные товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в РФ по состоянию на 26 сентября замедлилась до 13,71% в годовом выражении с 13,92% неделей ранее.