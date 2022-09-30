Москва, , 15:40 — REGNUM Западу критически важно, чтобы все страны, включая Россию, сдали суверенитет в пользу США. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия, такая огромная и богатая страна, просто не даёт Западу покоя. В случае с киевским режимом маски Запада сброшены, он готов переступить через всё для сохранения колониальной системы.

«Миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб — им всё равно, лишь бы получать свою выгоду», — отметил президент.

«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.

Россия не будет жить по правилам Запада, добавил он.

Читайте также: Путин: референдумы на освобождённых территориях б. УССР состоялись