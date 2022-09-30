Москва, 30 сентября 2022, 15:36 — REGNUM В том, что РФ смогла добиться исторически низкого уровня безработицы, нет ничего странного, если принять во внимание меры поддержки экономики и рынка труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Бен Шан. Безработица
Бен Шан. Безработица

«Исторически низкий уровень безработицы зафиксирован в России. Новый рекорд теперь составляет 3,8%. Со стороны это кажется странным, особенно на фоне ожидания снижения ВВП России в 2022 году, санкционного давления и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. Однако ничего странного в этом показателе нет, если проанализировать его через призму эффективности мер поддержки экономики и рынка труда со стороны правительства РФ и ЦБ РФ, — сказал Ордов. — Оперативные отраслевые меры финансовой поддержки оказывают положительное влияние на уровень занятости, отсрочки для ряда компаний по уплате страховых взносов во II и III кварталах 2022 года позволяют бизнесу не предпринимать резких кадровых решений».

Также, по его словам, одним из эффективных факторов стали государственные программы переобучения и временные общественные работы.

«Причем программы переобучения оказывают влияние не только на текущий показатель безработицы, но и позволяют создать кадровый потенциал для базовых отраслей российской экономики, то есть станут источником высококвалифицированных работников в современных профессиях, а это, в свою очередь, позволит рассчитывать на рост заработных плат и доходов граждан, — полагает Ордов. — Из негатива низкой безработицы в классической рыночной экономике обычно выделяют риск роста инфляции, но в России этот показатель, в отличие от большинства стран мира, снижается. В этой связи риск негативного влияния на инфляцию высокой занятости минимален, а вот социальный функция государства реализуется весьма эффективно. Так что иногда надо и хвалить наше правительство, если результат деятельности положительный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до 3,8%, обновив исторический минимум.

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