Москва, 30 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В том, что РФ смогла добиться исторически низкого уровня безработицы, нет ничего странного, если принять во внимание меры поддержки экономики и рынка труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Бен Шан. Безработица

«Исторически низкий уровень безработицы зафиксирован в России. Новый рекорд теперь составляет 3,8%. Со стороны это кажется странным, особенно на фоне ожидания снижения ВВП России в 2022 году, санкционного давления и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. Однако ничего странного в этом показателе нет, если проанализировать его через призму эффективности мер поддержки экономики и рынка труда со стороны правительства РФ и ЦБ РФ, — сказал Ордов. — Оперативные отраслевые меры финансовой поддержки оказывают положительное влияние на уровень занятости, отсрочки для ряда компаний по уплате страховых взносов во II и III кварталах 2022 года позволяют бизнесу не предпринимать резких кадровых решений».

Также, по его словам, одним из эффективных факторов стали государственные программы переобучения и временные общественные работы.

«Причем программы переобучения оказывают влияние не только на текущий показатель безработицы, но и позволяют создать кадровый потенциал для базовых отраслей российской экономики, то есть станут источником высококвалифицированных работников в современных профессиях, а это, в свою очередь, позволит рассчитывать на рост заработных плат и доходов граждан, — полагает Ордов. — Из негатива низкой безработицы в классической рыночной экономике обычно выделяют риск роста инфляции, но в России этот показатель, в отличие от большинства стран мира, снижается. В этой связи риск негативного влияния на инфляцию высокой занятости минимален, а вот социальный функция государства реализуется весьма эффективно. Так что иногда надо и хвалить наше правительство, если результат деятельности положительный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до 3,8%, обновив исторический минимум.