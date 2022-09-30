Уфа, 30 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Возвращение ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России является историческим и судьбоносным решением. Об этом 30 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Флаг России

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«Событие, которого ждали долгих 8 лет… Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей приняли решение войти в состав России. Измученные, уставшие люди столько времени боролись за то, чтобы жить в ладах со своей совестью и быть вместе с родными людьми. И это историческое, судьбоносное решение для них и для всей нашей великой страны», — сообщил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 сентября, состоится подписание договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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