Москва, 30 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В РФ сокращение инвестиций в коммерческую недвижимость может в конечном итоге привести к дефициту офисных площадей после восстановления экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Сокращение инвестиций в коммерческую недвижимость на среднесрочную перспективу в России связано с несколькими причинами: общемировая тенденция на рост удаленной занятости, которая объективно сокращает потребность в офисных центрах, закрытие или перемещение части бизнесов, снижение трафика в торгово-развлекательных центрах и проблемы с логистикой, которые сказываются на потребности в складских помещениях, — сказал Цыганов. — В свою очередь, сокращение спроса на коммерческую недвижимость и высвобождение части площадей увеличивают предложение на рынке, что учитывается девелоперами. Отчасти это проявилось в перепрофилировании строительных проектов с увеличением доли жилой недвижимости, а часть проектов пока приостанавливается. Тем не менее проекты в высокой степени готовности завершаются и вводятся в эксплуатацию».

Поэтому, как полагает экономист, в РФ вполне можно ожидать сокращения инвестиций на 10-15% в 2023 году.

«В перспективе уменьшение инвестиционной активности может привести к дефициту офисных площадей после восстановления экономического роста», — уточнил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что одним из последствий снижения в РФ инвестиций в недвижимость окажется заморозка дорогостоящих проектов.