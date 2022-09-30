Барнаул, , 15:34 — REGNUM В 97% жилого фонда Алтайского края началась подача тепла, сообщает 30 сентября минстрой региона. Отмечается также, что отопительный период стартовал в 68 муниципальных образованиях.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

По состоянию на 30 сентября 2022 года, запущено отопление на 98% дошкольных учреждениях региона, 97% общеобразовательных учреждений, 96% объектах здравоохранения, 94% объектах культуры и на 97% жилого фонда.

В приоритетном порядке производится пуск тепла на объекты с постоянным пребыванием людей, это стационары больниц, детские дома, школы-интернаты, детские дошкольные учреждения образования.

К началу отопительного периода подготовлены 1 777 котельных малой теплоэнергетики, 2 172 объекта водозаборных сооружений, более трех тысяч километров тепловых и 14 тысяч километров водопроводных сетей.

Отдельное внимание в период подготовки уделяется контролю наличия твердого топлива в муниципальных образованиях края. Для снижения рисков возникновения сбоев в процессе теплоснабжения социально-значимых объектов ежегодно обеспечивается своевременное приобретение и поставка твердого топлива в объеме потребности бюджетной сферы региона в рамках проведения совместных аукционов по закупке угля.

Сейчас уголь поставлен на площадки хранения в полном объеме. Его суммарный запас составляет 245 тысяч тонн — 187% от нормативного запаса. Помимо этого все муниципальные образования края заготовили на угольных площадках более 100% нормативного запаса твердого топлива.

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 253 точки продажи твердого топлива населению. Сейчас на них имеется больше 111 тысяч тонн угля для реализации населению. Еще 550 тысяч тонн угля жители Алтайского края уже приобрели.

Напомним, в связи с повышением предельных максимальных цен на уголь в Алтайском крае действует механизм компенсации за уголь, приобретенный после 1 июня 2022 года. В среднем сумма выплаты составляет от 1500 до 2500 тысяч рублей, размер зависит от площади дома и количества проживающих. На 30 сентября за компенсацией обратилось 15,5 тысяч человек.

Напомним, Мэрия Барнаула 27 сентября известила, что 95% всех домов и учреждений города подключили к отоплению.

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