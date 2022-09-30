Париж, 30 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Германию 3 октября, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем, сообщает Le Figaro.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Лидеры двух стран обсудят, помимо тесного двустороннего сотрудничества в ЕС, последствия событий на территории бывшей УССР.

Эммануэль Макрон «приветствует» речь Олафа Шольца о европейском суверенитете.

Как сообщало ИА REGNUM, министры энергетики европейских стран 30 сентября достигли соглашения о чрезвычайных мерах, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с растущими ценами на энергоносители.

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