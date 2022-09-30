Москва, , 15:32 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 3,23%, до 53,97 рублей. Евро теряет 3,47%, отступая до 52,00 рублей за евро впервые с октября 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пачка рублей Kaluga.sledcom.ru

«Российский рубль укрепляется благодаря росту мировых цен на нефть. Но основное влияние на него оказывает ожидание введения восьмого пакета ограничительных мер со стороны ЕС.

Еврокомиссия сегодня их обсуждает, велика вероятность принятия сегодня или на следующей неделе.

По информации Bloomberg, в новый пакет могут попасть блокировка Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД) и агентства по страхованию кладов, поэтому инвесторы избавляются от безналичной валюты.

Далее можно ожидать роста стоимости рубля до 50–52 за доллары и евро», — полагает эксперт.

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