Ярославль, , 15:32 — REGNUM Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») перейдет к конвейерному производству унифицированных составных частей бортовой аппаратуры для космических аппаратов. Такое поручение руководству холдинга дал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании, которое прошло в АО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ, входит в холдинг РКС).

Совещание на Ярославском радиозаводе

Ярославский радиозавод — одно из крупнейших приборостроительных предприятий России, обеспечивает опытное и серийное производство радиотехнической аппаратуры для ракетно-космической отрасли и изделий специального назначения. Для достижения поставленной Роскосмосом цели технологические операции завода уже внедрены в виде цифровых моделей и маршрутов в единое пространство цифровых библиотек и САПРов холдинга. Потоковым выпуском бортовой аппаратуры и приборов предприятие обеспечит переход Роскосмоса на конвейерную сборку космических аппаратов навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.

«Это было рабочее совещание по постановке задач. В глобальном масштабе речь идет о серийном индустриальном производстве аппаратуры для отечественных спутников связи, — комментирует сегодняшнее событие генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев. — Место Ярославского радиозавода в этой кооперации определено, мы полностью готовы соответствовать тем требованиям, которые к нам сегодня предъявляет Роскосмос, и у нас все для этого есть. Главное, у нас есть огромный опыт в производстве бортовой аппаратуры связи для отечественных космических аппаратов, высококвалифицированные кадры и система подготовки специалистов».

Дальнейшее развитие Ярославского радиозавода, вошедшего в холдинг «Российские космические системы» в марте 2022 года, будет проходить в рамках программы стратегических преобразований предприятий космического приборостроения.

Радиозавод в системе холдинга станет базовой серийной площадкой и одним из ключевых производственных элементов, что позволит увеличить темпы выпуска современных и качественных изделий для космоса.