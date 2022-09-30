Ярославль, 30 сентября 2022, 15:32 — REGNUM Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») перейдет к конвейерному производству унифицированных составных частей бортовой аппаратуры для космических аппаратов. Такое поручение руководству холдинга дал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании, которое прошло в АО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ, входит в холдинг РКС).
Ярославский радиозавод — одно из крупнейших приборостроительных предприятий России, обеспечивает опытное и серийное производство радиотехнической аппаратуры для ракетно-космической отрасли и изделий специального назначения. Для достижения поставленной Роскосмосом цели технологические операции завода уже внедрены в виде цифровых моделей и маршрутов в единое пространство цифровых библиотек и САПРов холдинга. Потоковым выпуском бортовой аппаратуры и приборов предприятие обеспечит переход Роскосмоса на конвейерную сборку космических аппаратов навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.
Дальнейшее развитие Ярославского радиозавода, вошедшего в холдинг «Российские космические системы» в марте 2022 года, будет проходить в рамках программы стратегических преобразований предприятий космического приборостроения.
Радиозавод в системе холдинга станет базовой серийной площадкой и одним из ключевых производственных элементов, что позволит увеличить темпы выпуска современных и качественных изделий для космоса.