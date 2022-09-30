Москва, , 15:43 — REGNUM Инвентаризация бомбоубежищ проводится в Польше, заявил заместитель польского министра внутренних дел Блажей Побожий 30 сентября на пресс-конференции.

Бомбоубежище Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что не все убежища находятся в распоряжении государственных властей. За некоторые отвечают местные власти, и эти объекты, безусловно, тоже будут проверены.

«Проводится инвентаризация таких мест, прежде всего силами МВД, а в основном Государственной пожарной охраны, которая находятся у нас в подчинении и проводит такой осмотр», — сказал Побожий.

В Польше начали обсуждать состояние бомбоубежищ фоне боевых действий на территории б. УССР.

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