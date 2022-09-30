Новокузнецк, Кемеровская область, 30 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Новокузнецке состоялось первое заседание штаба по социальной поддержке семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Заседание штаба по социальной поддержке семей мобилизованных в Новокузнецке

«Вопросы по каждой семье рассматриваем в комплексе: от устройства детей в дошкольные и образовательные учреждения города, получения областной выплаты в 200 тысяч рублей, до оказания медицинской и материальной помощи, решение жилищных проблем и в обязательном порядке — помощи в оформлении кредитных каникул. Также, абсолютно за каждой семьёй будет закреплён куратор (представитель соцзащиты или районных администраций), — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Сегодня были приглашены первые семьи. Так, один из мобилизованных по ошибке уволен с предприятия Кузбасса. Это — противозаконно! Все права его будут восстановлены в самые ближайшие дни».

Глава города уточнил, что работа штаба будет осуществляться ежедневно, в рабочие дни.