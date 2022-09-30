Гатчина, Ленинградская область, , 15:51 — REGNUM Жители Ленинградской области митингом-концертом поддержали восстановление исторической справедливости и возращение территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщили 30 сентября в пресс-службе областной администрации.

Митинг-концерт в Гатчине lenobl.ru

В день официального объявления о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией в столице Ленинградской области Гатчине, у стелы «Воинская слава» собрались неравнодушные жители. Волонтеры, представители органов власти, ветеран Великой Отечественной войны Валерий Исаков, активисты ОНФ, жители региона поддержали итоги референдумов.

«С территориями, которые проголосовали на референдуме, у нас общий культурный код. Наш культурный код зашит в нашем гимне, который мы сегодня услышали. «Нам силу дает наша верность Отчизне!» — такую силу и поддержку чувствуют и россияне, которые сейчас борются за мир. Сегодня мир нужно защищать. И наши бойцы отправляются защищать тех, кто хочет жить мирно», — заявила на митинге председатель комитета Ленобласти по молодежной политике Марина Григорьева.

Она напомнила, что в регионе началась акция «Мы Вместе — Народный фронт», можно обратиться по телефону 8-800-200-34-11 и предложить свою помощь семьям мобилизованных граждан, сообщить о необходимой помощи. Также можно подать заявку и стать добровольцами.

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