София, 30 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев 30 сентября провели переговоры в Софии. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Administration of the President of the Republic of Bulgaria Румен Радев

Отмечается, что сначала лидеры провели встречу один на один. Потом встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Как передаёт Болгарское телеграфное агентство, Радев назвал Азербайджан надёжным партнёром. По его мнению, сотрудничество стран поднялось до уровня стратегического партнёрства.

«Я рад, что мы разделяем взгляды по продолжению развития нашего плодотворного сотрудничества по ряду областей», — сказал болгарский президент.

Напомним, азербайджанский газ июне начали подавать в Болгарию через Грецию. Топливо подаётся по трубопроводу Interconnector Greece — Bulgaria, который в марте подключили к Трансадриатическому газопроводу