Москва, 30 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии Федерального собрания поддержат включение в состав России четырёх новых регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверен, Федеральное собрание поддержит включение в состав России четырёх новых субъектов РФ», — сказал президент Путин в Георгиевском зале Кремля.

Там проходит церемония подписания соглашений о вхождении в состав России республик Донбасса и двух регионов с территории юга бывш. УССР.