Лондон, 30 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Лорд Тарик Ахмед, советник министерства иностранных дел Великобритании, сообщил, что правительство рассмотрит выводы Объединённого комитета по международным отношениям и обороне британского парламента в отношении хазарейцев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Он сказал, что Лондон стремится создать механизм для мониторинга и реагирования на нарушения прав человека в Афганистане.

Объединённый комитет по международным отношениям и обороне Палаты лордов британского парламента опубликовал свой доклад о положении хазарейцев в Афганистане и Пакистане в январе 2022 года. В документе говорится, что хазарейцы в этих двух странах стали мишенью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других суннитских боевиков из-за их этнической и религиозной принадлежности.

Кроме того, в отчёте признаётся, что хазарейцы исторически подвергались притеснениям и преследованиям со стороны правительств.

Отвечая члену парламента Дэвиду Алтону о последующих действиях по отчёту, лорд Ахмед сказал: »Мы внимательно рассмотрим результаты отчёта. Мы полностью признаем, что хазарейцы уже давно сталкиваются с нападениями и актами дискриминации со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок».

Он заявил, что британское правительство в сотрудничестве с международными организациями хочет иметь надёжный механизм мониторинга ситуации с правами человека в Афганистане и привлечения к ответственности лиц, совершающих нарушения этих прав.