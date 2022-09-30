Салехард, 30 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На Ямале к общественникам поступило 170 обращений по вопросам правомерности мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Общероссийского народного фронта» по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

С помощью активистов ОНФ в регионе удалось отсрочить либо аннулировать мобилизацию восьми человек, которые получили повестки по ошибке. В их числе студенты, получающие первое высшее образование, отец одиночка, воспитывающий ребёнка, а также молодой человек, у которого сахарный диабет и нет почки.

Тем временем на базе отделения ОНФ по ЯНАО удалось собрать значительное количество помощи мобилизованным, которая была передана в пункт размещения в Салехарде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области активисты ОНФ помогли вернуть домой 14 ошибочно мобилизованным гражданам.