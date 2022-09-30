Иркутск, , 15:24 — REGNUM По итогам августа 2022 года Иркутская область по этому направлению заняла десятую строчку рейтинга АИРР, сообщает 30 сентября телеграм-канал правительства Приангарья. В группе регионов с экономически активным населением 1-2 млн человек Иркутская область по данному показателю вышла на четвертое место. Доступность кадров для инновационной экономики в Приангарье составляет 95% от среднего.

Управленческие кадры Иван Шилов, ИА REGNUM

«Согласно рейтингу, область планомерно улучшает свои показатели по доступности кадров для инновационной сферы. К примеру, по итогам января 2022 года Приангарье занимало седьмое место среди регионов с экономически активным населением 1-2 млн человек и 16-е в целом по стране. За полгода регион поднялся сразу на несколько позиций. Это говорит о стабильной экономической ситуации, взвешенной кадровой политике, подготовке в регионе востребованных в инновационных отраслях специалистов», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году колледжи и техникумы из 42 регионов России присоединились к новому федеральному проекту «Профессионалитет». В 2022 году его возможностями смогут воспользоваться 150 тыс. студентов. Обучающиеся смогут освоить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики.

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