София, 30 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии приняло специальное постановление о повышении размера средней пенсии в стране на 8,5%. Об этом 30 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, с 1 октября текущего года сумма соответствующих выплат составит 725 левов ($362).

«Основная цель нововведения — повысить уровень благосостояния данной категории граждан», — говорится в документе кабмина Болгарии.

Предполагается, что перерасчет пенсионных выплат будет осуществлен для 700 тысяч болгарских граждан.

Напомним, сегодня подавляющее большинство пенсионеров в Болгарии не в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ.