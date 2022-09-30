Кострома, 30 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Укладка асфальта на четырёх улицах в Костроме после перекладки труб завершится с отставанием от графика — до 10 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин. По условиям контрактов работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» должны были закончиться 1 октября.

Наталья Диева Перекладка труб на улице Маршала Новикова в Костроме

Речь идёт об улицах Пятницкой, Симановского, Никитской, Терешковой. Планы пришлось поменять из-за того, что Территориальная генерирующая компания №2 проводит реконструкцию труб в рамках концессии и инвестиционной программы с отставаниями от сроков.

Ресурсники только что ушли с улицы Пятницкой и обещают завершить земляные работы по остальным объектам на следующей неделе. После этого к приведению участков в порядок приступят дорожники.

Кроме этого, ТГК-2 ведёт капитальный ремонт тепловых сетей на улице Маршала Новикова. Работы на участке начались в мае, и закончатся в ноябре текущего года. Они не сказываются на обеспечении потребителей и не синхнонизированы с нацпроектом. Таким образом, неудобства от этого ремонта получают только водители.