Анкара, 30 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, а в руководстве стран НАТО заявляют о возможности применения ядерного оружия против России. Об этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил на конференции об урегулировании кризиса на территории б. УССР и роли в этом Турции в университете Сакарьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Россия считает НАТО пережитком холодной войны, который больше не нужен. Однако альянс продолжает существовать, он используется только как инструмент внешней политики США, отметил он.

Созданные поколениями переговорщиков механизмы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности демонтируются с подачи США.

«На доктринальном уровне американцы снизили порог применения ядерного оружия, а некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заговорили о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал Ерхов.

Военные планировщики в связи с этим прорабатывают наиболее опасные сценарии ядерного столкновения, которые могут привести к катастрофическим последствиям, добавил он.

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