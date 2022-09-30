Лондон, , 15:21 — REGNUM Великобритания призвала Северную Корею вернуться к диалогу с Соединенными Штатами и выразила обеспокоенность в связи с последними испытаниями баллистических ракет в КНДР, как передает агентство Reuters.

МИД Великобритании Foreign and Commonwealth Office

«Мы призываем Северную Корею воздержаться от провокаций и предпринять конкретные шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Также в заявлении отмечается, что «Великобритания привержена делу мира на Корейском полуострове, поддержанию международной системы, основанной на правилах, и прекращению незаконной деятельности Северной Кореи».

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