Лондон, 30 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Великобритания призвала Северную Корею вернуться к диалогу с Соединенными Штатами и выразила обеспокоенность в связи с последними испытаниями баллистических ракет в КНДР, как передает агентство Reuters.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

«Мы призываем Северную Корею воздержаться от провокаций и предпринять конкретные шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Также в заявлении отмечается, что «Великобритания привержена делу мира на Корейском полуострове, поддержанию международной системы, основанной на правилах, и прекращению незаконной деятельности Северной Кореи».