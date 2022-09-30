Уфа, , 15:28 — REGNUM Митинг «Добро пожаловать домой!» прошел в Уфе в день подписания соглашений о приеме в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 30 сентября сообщил заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

Участники митинга-концерта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Освобожденные территории воссоединяются со своей исторической Родиной, навеки связывают свою судьбу с Великой Россией. Их жители рады. Мы искренне разделяем эту радость с нашими братскими народами и принимаем их в наш общий дом», — сообщил он.

Он отметил, что впереди огромная работа по интеграции, восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий.

«Киевский режим постарался беспощадно уничтожить города и села, дороги и предприятия на земле, которую, между прочим, считал своею. Но все это поправимо. Главное богатство любой земли — ее люди. Остальное можно восстановить. А людей — миллионы. У них горят глаза. Они готовы развивать и свою малую Родину, и большую, на которую возвращаются», — отметил Ишмухаметов.

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