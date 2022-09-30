Брянск, 30 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на территории Брянской области, сообщает 30 сентября пресс-служба правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

Решением председателя областной антитеррористической комиссии, губернатора Александра Богомаза, жёлтый уровень опасности устанавливается на 15 суток с 14:00 6 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях высокого уровня террористической опасности Брянская область находится с апреля 2022 года.