Луганск, 30 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Союзные силы ведут сложный бой в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 сентября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

«В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, авиация и артиллерия «плотно работает по противнику на направлении наступления».

В операции по деблокаде города участвуют четыре боевые тактические группы, заключил он.