Барнаул, 30 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов 30 сентября публично высказался в поддержку воссоединения Донбасса и Запорожья с Россией:

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

«Россия во все века всегда помогала своим. Мы — единая и могучая страна. Наш многонациональный народ силён единством и силой духа. Сегодня в нашей стране происходят исторические события. И барнаульцы собрались сегодня на площади Сахарова, чтобы ещё раз сказать всем: Россия своих не бросает! Мы вместе с жителями Новроссии! Мы — за Россию!».

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о воссоединении с Россией.

Сегодня, 30 сентября, в Кремле будут подписаны международные договоры о вхождении новых территорий в состав России, ожидается выступление российского президента Владимира Путина. ИА REGNUM ведет трансляцию.

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