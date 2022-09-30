Москва, 30 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Московский Кремль прибыли родители первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Также в Кремле находится отец Героя России Владимира Жоги, командир батальона «Спарта» Артём Жога.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания соглашений о вхождении в состав РФ четырёх регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.