Стокгольм, , 15:17 — REGNUM Швеция намерена возобновить поставки военного оборудования Турции, заявили в Инспекторате по стратегической продукции королевства, сообщает Reuters.

ВМС Швеции Mil.ru

Соответствующее решение возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия и иного военного оборудования было принято ранее в связи с заявкой королевства на вступление в военный альянс НАТО, членом которого скандинавская страна стремилась стать в начале этого года после начала специальной военной операции на территории УССР.

Агентство указывает, что регулятор начал выдавать разрешения на экспорт в третьем квартале, но не сообщил, какие компании или продукты получили разрешение, сославшись на конфиденциальность.