Стокгольм, 30 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Швеция намерена возобновить поставки военного оборудования Турции, заявили в Инспекторате по стратегической продукции королевства, сообщает Reuters.

Mil.ru ВМС Швеции

Соответствующее решение возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия и иного военного оборудования было принято ранее в связи с заявкой королевства на вступление в военный альянс НАТО, членом которого скандинавская страна стремилась стать в начале этого года после начала специальной военной операции на территории УССР.

Агентство указывает, что регулятор начал выдавать разрешения на экспорт в третьем квартале, но не сообщил, какие компании или продукты получили разрешение, сославшись на конфиденциальность.