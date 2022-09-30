Владивосток, , 15:15 — REGNUM Во Владивостоке открыли сбор гуманитарной помощи для бойцов из Приморья, находящихся в зоне спецоперации, сообщили в мэрии города.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

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Предприятия, организации и жители города могут передать для военнослужащих спальные мешки, теплые вещи, средства личной гигиены, высококалорийные продукты и другое.

Пункты сбора открыты на Мордовцева, 12, в зданиях администраций Первомайского и Первореченского районов, а также в клубе морской пехоты на Снеговой, 31.

Также пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Уссурийске и Михайловке.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный штаб #МЫВМЕСТЕ открыл пункт помощи мобилизованным в Омской области.