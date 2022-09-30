Барнаул, 30 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Марина Понкрашёва 30 сентября публично высказалась в поддержку воссоединения Донбасса и Запорожья с Россией:

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Сегодня мы с вами являемся участниками по истинному исторических событий, когда население Новроссии отстаивает свои права говорить и думать на родном языке, воспитывать на родных традициях своих детей. Жители Новороссии сегодня восстанавливают историческую справедливость и возвращаются домой. Спасибо всем, кто поддерживает курс нашего президента Владимира Путина. Спасибо тем, кто не только словом, но и делом доказывает, что русские своих не бросают!».

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о воссоединении с Россией. Сегодня, 30 сентября, в Кремле будут подписаны международные договоры о вхождении новых территорий в состав России, ожидается выступление российского президента Владимира Путина.

Митинг-концерт «МыВместе» в поддержку референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошел сегодня, 30 сентября, на пл. Сахарова перед «Титов-Ареной» в Барнауле.

ИА REGNUM ведет трансляцию.

Читайте также: В Барнауле воссоединение Донбасса и Запорожья с Россией поддержали митингом

Читайте также: Воссоединение Донбасса и освобождённых территорий с Россией — все новости