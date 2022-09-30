Исламабад, , 15:14 — REGNUM Ряд борцов за права иммигрантов в Пакистане заявил, что при содействии движения в защиту пуштунов около 150 афганских граждан были освобождены из пакистанских тюрем. Посольство Афганистана в Исламабаде подтвердило освобождение этих людей и заявило, что они были заключены в тюрьму, потому что у них не было вида на жительство. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Свобода (сс) NeuPaddy

Хаджи Назар Хугианивал, один из активистов сообщества афганских беженцев в Пакистане, сообщил телеканалу, что эти люди будут переправлены в пограничный пункт Спинбулдак в провинции Кандагар и позже будут перевезены в родные провинции.

После освобождения этих людей Манзур Паштин, один из лидеров движения в защиту пуштунов в Пакистане, заявил, что народ Афганистана находится в тяжёлом положении и соседние страны не должны создавать ему проблем.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотни тысяч афганцев нелегально уехали в Пакистан и Иран. В августе 40 афганских иммигрантов были освобождены из тюрьмы Карачи при содействии борцов за права иммигрантов и лидеров движения в защиту пуштунов.

По словам правозащитников, посольство Афганистана в Исламабаде, находящееся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не способствует освобождению афганских граждан. Говорят, что посольство Афганистана сотрудничало только для подтверждения личности этих граждан.

Однако посольство Афганистана в Исламабаде сообщает, что афганские беженцы были освобождены из пакистанских тюрем при содействии консульства в Карачи и при содействии некоторых активистов по защите прав мигрантов.