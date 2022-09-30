Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области организовала круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщили 30 сентября в пресс-службе надзорного органа.

Прокурор

Специальная круглосуточная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации работает по телефону 8 (812) 429-77-55. Отвечать на вопросы будет дежурный прокурор.

«По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.