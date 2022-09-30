Москва, 30 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение из Кремля.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В нём он отметил, что события сейчас происходят на стыке тысячелетий, во времена «глобального, непрерывного исторического процесса».

«Не в силе Бог, а в правде, как говорил Александр Невский. И в этом, собственно, и есть вся философия жизни. Если кто ещё не зарубил себе на носу, что с русскими воевать не надо, — русские всегда побеждают», — заявил Стремоусов.